Brief 1 ’Hoekstra moet poot stijf houden’

En waar vindt je die nog in bestuurskringen? Ik hoop dat Nederland ’de poot stijf’ houdt. Dat getover met geld voor de zuidelijke Europese staten hoeft tenslotte niet door de serieuze leden van de EU betaald te worden. We kijken allemaal naar Italië, Spanje en Portugal maar ik zou Frankrijk in de gaten houden. Ook die nemen het niet zo nauw met de begrotingsregels en als ze uit de EU-ruif kunnen graaien, doen ze het ook. Hoekstra houd vol, toon je een echte standvastige Fries en verlies je niet in de polderpolitiek.

J. Prins, Sliedrecht

