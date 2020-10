Brief 3 ’Spijtbetuiging Akwasi niet oprecht’

Bij Jinek wilde hij de zielepiet uithangen en quasi spijt betuigen voor zijn gedane uitspraken en oproepen. Een totaal niet gemeend charmeoffensief om de rechtbank te beïnvloeden.

Onbegrijpelijk en uitermate kwalijk dat hij opnieuw een podium krijgt. Akwasi is en blijft een gevaarlijk figuur, die er alles aan gelegen is om de samenleving te ontwrichten. Hij voegt niets toe in ons land en kost de samenleving alleen veel geld.

G. Wachters

