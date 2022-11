Premium Het beste van De Telegraaf

Het stierenvechten blijft nog even bestaan

Door Eveline Bijlsma

PARIJS - De corrida bestaat niet alleen in Spanje. Ook in zuid-Franse steden als Bayonne, Arles en Nîmes staan arena’s waarin een taureau en toréro het tegen elkaar opnemen. En ook in Frankrijk is er regelmatig debat over deze traditie.