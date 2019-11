’Wollig taalgebruik’

Rutte, Koenders en de ministeries waren ’vermoedelijk’ ingelicht over het bombardement in 2015 in Irak waarbij burgerdoden zijn gevallen, maar kunnen zich niets herinneren.

Snel reageert exact hetzelfde over de Belastingdienst. In 2015 was de fraude al bekend maar hij heeft nooit eerdere signalen gezien.

Onze Kamer, volksvertegenwoordiging, wordt voor Piet Snot neergezet door het kabinet Rutte alhoewel die term ongetwijfeld in Den Haag niet wordt gebruikt.

P. Cammaart