’Draghi onverantwoordelijk bezig’

Sinds de eerste wereldoorlog weten alle topeconomen dat geldschepping, waaronder het bijdrukken van geld, leidt tot economische ellende. Ik kreeg van mijn opa briefjes van 20.000 Deutschmark, waar je in de jaren 20 van de vorige eeuw nog geen brood van kon kopen. Armoe troef en economische rampspoed als gevolg van geldschepping. De ECB heeft hier kennelijk niets van geleerd.

De president-directeur van de ECB, Draghi, ex bankier van Goldman Sachs, u weet wel de bank die een schikking met de SEC trof van 550 miljoen dollar wegens vermeende fraude met verpakte hypotheken en handel in dubieuze beleggingen, blijft hardnekkig geld oppompen ten behoeve van de zwakke landen. Dit ondanks waarschuwingen van talloze vooraanstaande economen, waaronder de president van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot.

En ook professor Arnold Heertje waarschuwde er al in zijn publicaties van 1964 voor dat ongebreidelde geldschepping onze welvaart in gevaar kan brengen.

Inmiddels staat de teller van het opkoopprogramma van Draghi al op meer dan 2.600 miljard euro en dat gaat de komende jaren nog veel meer worden. Deze operatie heeft tot nu toe alleen maar zeer nadelige effecten gehad, met name voor de economie van de noordelijke landen. Dit alles om de hoge lange termijnrente in Italië en Spanje naar beneden te krijgen. Met als gevolg pensioenen die verdampen en spaargeld dat niets meer waard is. Dat komt neer op ordinaire maffiose diefstal.

Draghi beweert dat zijn programma geleid heeft tot minder werkloosheid, maar daar is geen enkel bewijs voor. Zijn programma is onverantwoordelijk. Mevrouw Lagarde zou er goed aan doen hier een eind aan te maken.

Kees Dankers