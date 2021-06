’Héérlijk voetbalverhaal van meester Johan Cruijff zelf’

Het is alweer vijf jaar geleden dat onze grootste voetballer aller tijden, Johan Cruijff, overleed. Dat hij de beste was, dat weet iedereen. Maar Johan kon niet alleen op het veld fantastisch uit de voeten, hij had ook een geweldig gevoel voor humor. In 2014 was ik door Johan en zijn lieve vrouw Danny uitgenodigd in hun vakantiehuis, even buiten Barcelona. De nummer 14 strooide werkelijk met hilarische anekdotes. Ik heb daar, aan de rand van het zwembad, letterlijk liggen huilen van het lachen. Hou je vast voor een héérlijk voetbalverhaal van de meester zelf...