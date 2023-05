Premium Het beste van De Telegraaf

De blote huid is ingewikkeld

Eerst maar even het een-tweetje tussen een Amsterdamse wethouder en een gemeenteraadslid van D66 optekenen. Of vrouwen ’in deze vrijzinnige stad’ topless kunnen zwemmen als ze dat willen, vroeg het raadslid aan de wethouder. Als de wens er is, moeten we gaan kijken hoe we dat organiseren in ’onze vrije stad’, antwoordde de wethouder.