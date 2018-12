"Een land dat jarenlang onbestuurd was, verslaat zijn noorderbuur. Als dat niet de ultieme Belgenmop is, weet ik het niet meer. Jammer genoeg hebben wij ondertussen – door het zwalkende beleid van de in Den Haag huizende ’bende Brusselse buikspreekpoppen’ – geen centjes meer om België te kopen. De centjes zijn grotendeels besteed aan de aankoop van het zonnige Griekenland. Want dan kregen we als bonusaanbieding Cyprus er gratis bij.

Daarom moeten we misschien een fusie met België overwegen? Dan laten we het Belgische parlement beide landen besturen, en verkopen we onze ’staatslieden’ aan de Efteling. Zij een lollige attractie erbij en Nederland zeker en vast spoedig uit de crisis."

Nils de Heer, Driehuis

