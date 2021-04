’Huizenbezitter melkkoe’

Er is een tekort aan betaalbare woningen, de hypotheekrente is laag terwijl de rente op spaargeld nihil is, huizenprijzen stijgen dus investeren in stenen loont. Huren is vaak duurder dan kopen, huurders kunnen nauwelijks investeren in duurzaamheid etc. En de risico’s van eigen woningbezit zijn gedaald: we zagen het bij de vorige crisis, de overheid en banken halen alles uit de kast om te voorkomen dat huiseigenaren in de knel komen. Logisch dat iedereen wil kopen en de vraag stijgt. Maar deze problematiek oplossen is een illusie. De huizenbezitter is de melkkoe, die al decennia leeft en niet geslacht zal worden.

B. van Dam, Leiden