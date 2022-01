De onderlinge concurrentie voor de nieuwe bewindslieden belooft groot te zijn

Premium Columns

Maatschappelijke druk om te versoepelen nam afgelopen dagen terecht toe

De afgelopen dagen is het steeds duidelijker geworden dat een verlenging van de huidige lockdown niet langer verdedigbaar zou zijn. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw afgenomen. De omicronvariant heeft niet geleid tot een totale overbelasting van de zorg, zoals aanvankelijk wer...