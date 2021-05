Premium Financieel

Huizenprijzen blijven records breken, hoe kon het zo ver komen?

Tegen alle verwachtingen in, trekt de huizenmarkt zich niets aan van de coronacrisis. In april stegen de huizenprijzen met 11,5%, de grootste prijsstijging in twintig jaar tijd. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? En waar houdt dit op?