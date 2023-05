Brief 3 ’Haken en ogen aan aanschaf tanks’

Over hoeveel stuks praat je dan? 20, 40, 60? Dat lijkt mij een lachwekkend aantal, want in de jaren '70 had Nederland zo'n 900 tanks. Wanneer kunnen de nieuwe tanks geleverd worden, ergens in 2030? Overigens heeft ’ons leger’ dan ook monteurs nodig om de tanks te onderhouden, c.q. te repareren. En ook de logistiek is niet te onderschatten. Wedden dat als de Oekraïne-oorlog is opgelost men weer afziet van nieuwe tanks.

Kees Hooreman, Haarlem

