Uitslag Stelling: Kappen met massale houtstook

Volgens het RIVM en de GGD neemt de CO2-uitstoot met het massaal verbranden van hout in biomassacentrales alleen maar toe. Vrijwel alle stemmers (96 procent) zijn hier ook van overtuigd. „Biomassa als alternatief voor fossiele brandstoffen? Onzin. Er komt nog steeds CO2 bij vrij en deze ’oplossing’ leidt tot ontbossing.”

Met de inrichting van biomassacentrales doen we juist een grote stap terug, wordt er gesteld. „Verbranden van hout is geen vooruitgang, maar hiermee gaan we terug naar de middeleeuwen. Gas, olie en kernenergie zijn betere energievormen”, reageert iemand. Men klaagt veel over inconsequent milieubeleid: „De gewone Nederlander moet zijn houtkacheltje naar de sloop brengen maar de regering bouwt enorme houtkachels.” Men vreest voor de volksgezondheid. „Je wordt doodziek als je nabij een biomassacentrale woont”. Iemand anders vertelt: „Als astmapatiënt krijg ik het al benauwd als ik langs een huis loop waar een houtkachel aanstaat. Ik vrees voor wat biomassa met mijn gezondheid gaat doen.”

Dat Nederland volgens de milieudoelen zo snel mogelijk van het veel ’schonere’ gas af moet is dan ook uit den boze, menen de respondenten. „Wij hebben een perfect gasnet. Dat afschaffen is kapitaalvernietiging en nog slecht voor het milieu ook. Gas is schoon, ook als het uit Rusland komt.” En: „Er is gas zat op de wereld en daarnaast gaan we rustig over op wind- en zonne-energie.”

Dat biomassacentrales de natuurlijke kringloop op gang zouden helpen omdat de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het hout wordt opgenomen door nieuw neergezette bomen is onrealistisch, stelt het gros. „Voordat een boom weer zo groot is dat hij genoeg CO2 omzet als de boom die gekapt wordt, gaan er jaren overheen.”

Velen bekritiseren de toenemende houtimport uit bijvoorbeeld de Baltische staten, maar ook uit Amerika. „In de VS worden hele bossen gekapt voor de biomassa industrie en naar Nederland geëxporteerd. Hoezo duurzaam!”, zegt iemand. „De bomen komen met zeeschepen hiernaartoe en worden met vervuilende vrachtwagens vervoerd, daarna hout snipperen, drogen, lijmen, persen en weer vervoeren, allesbehalve duurzaam dus.” En: „We laten hout kappen in Amerika en transporteren dit naar Nederland op zeeschepen die draaien op afgewerkte stookolie. Vervolgens gaan we dat hier opbranden en zetten we het zo op papier dat de ’nieuwe’ bomen de CO2 opnemen en dit een kringloop is. Het moet niet gekker worden.”

Een bijna verwaarloosbare minderheid ziet biomassa wel degelijk als een ’duurzaam alternatief’, zolang dit niet te massaal wordt en er alleen restafval wordt verbrand. „De brandstof moet komen uit sloopafval, snoeihout, bulkafval uit de (dier-)voederindustrie en mest. Wel biomassacentrales dus, maar niet te veel.” Een tegenstander reageert: „Sloophout is niet geschikt om te verbranden, dan komen er ook giftige stoffen vrij of er gaat een heel schoonmaakproces aan vooraf wat ook niet best voor het milieu zal zijn. Stop hiermee, gewoon op gas blijven stoken.”