Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Vader is dader, moeder beschermengel: dat sprookje moet in stand blijven

Door Marianne Zwagerman Kopieer naar clipboard

De illustratie bij een artikel over huiselijk geweld is vrijwel standaard een man met gebalde vuisten en een vrouw als een hoopje ellende in een hoek van de huiskamer, de kinderen veilig achter haar jurk verborgen. De realiteit is dat vrouwen vaker daders van huiselijk geweld zijn dan mannen, zeker bij geweld tegen kinderen.