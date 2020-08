’Rellen tonen falend jeugdbeleid aan’

Het resultaat ondervinden we nu aan de lijve in de vorm van de reljeugd. Één van de problemen is dat de oplossing wordt gezocht binnen bestaande (wettelijke) mogelijkheden en daardoor alleen gekozen kan worden uit de maatregelen, die daarbinnen zijn toegestaan en kennelijk niet helpen.

Laat de politiek nu eens de maatregelen die wel helpen, maar nu (wettelijk) nog niet kunnen, mogelijk maken. Laten wij de politiek in aanloop naar de verkiezingen uitdagen om hun standpunt hierin duidelijk kenbaar te maken. En laten wij als kiezers, dit standpunt zwaar laten meewegen als we onze stem uitbrengen.

Jan Mertens