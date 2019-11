Brief 2 ’Nationaliteit IS-kinderen discutabel’

Dit gegeven heb ik tot nog toe gemist in de discussie over terugkeer van IS-kinderen naar Nederland. Naar mijn mening blijft dan over, het terughalen van de kinderen die na hun geboorte in Nederland door hun moeders zijn meegenomen naar de IS-gebieden.

Het probleem zal dan overigens niet direct kleiner worden. Immers, deze laatste categorie is al ouder en wellicht teveel geïndoctrineerd. Maar de aantallen zullen lager zijn.

L. Haarhuis

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: