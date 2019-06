Uitslag stelling: ’Strafzaak MH17 noodzaak’

Het Joint Investigation Team (JIT) komt vandaag in congrescentrum NBC in Nieuwegein met de nieuwste bevindingen uit het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. MH17-nabestaanden verwachten dat het OM de daders van de massamoord op 298 inzittenden wil gaan vervolgen. Of een rechtszaak daadwerkelijk zal leiden tot gestrafte daders, is nog onduidelijk. Omdat Rusland geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland, is de kans groot dat Russische verdachten alleen bij verstek kunnen worden veroordeeld. Toch vinden de meesten dat een strafzaak wel degelijk zin heeft. Zo merkt een voorstander op: „Er zijn nog al wat landen die geen mensen uitleveren, maar het feit dat men publiekelijk aan de schandpaal komt, is niet leuk.”

Bovendien stelt een ander: „„Een strafzaak heeft zin, zeker voor de nabestaanden.” Bijna acht op de tien deelnemers menen dat een proces tegen de daders, ook al worden die alleen bij verstek veroordeeld, toch belangrijk is voor familie en bekenden van de slachtoffers. Eerder riep nabestaande Evert van Zijtveld, die twee kinderen bij de aanslag verloor, het OM al op een proces te starten. ‘De emotionele wachttijd is na bijna vijf jaar wel verstreken’, aldus Van Zijtveld.

Toch bestaat er onder een klein deel van de deelnemers twijfel of een strafproces wel helderheid brengt over de schuldvraag van het neerhalen van vlucht MH17. „Het is de vraag of, in het geval er Russische militairen bij betrokken zijn, of die in opdracht van het Kremlin hebben geopereerd of dat zij op eigen houtje een hoop geld dachten te kunnen verdienen door Russisch militair materieel uit te lenen aan Oekraïense rebellen/separatisten”, stelt één van de twijfelaars. Andere sceptici vinden het weer vreemd dat Oekraïne niet wordt genoemd in het onderzoek en wijzen met een beschuldigende vinger naar Malaysia Airlines. Zo stelt één van hen: „Ik vind het feit dat een burgervliegtuig over oorlogsgebied vliegt zeer bedenkelijk van de luchtvaartmaatschappij. En Oekraïne is zo’n onbetrouwbaar land. Ik geloof niet dat de Russen schuldig zijn.”

Toch gelooft de meerderheid (67 procent) wel degelijk in betrokkenheid van Rusland, zoals al eerder door het Joint Investigation Team is vastgesteld. Velen geloven de bewijzen die zijn overlegd door het JIT en die van het burgerjournalistiek collectief Bellingcat. Bovendien vindt 65 procent van de deelnemers het verdacht dat Rusland een veto uitsprak over de oprichting van een VN-tribunaal, die onderzoek zou moeten doen naar de MH17-zaak. Als het Kremlin niets te vrezen had, had de Russische VN-vertegenwoordiger er wel mee ingestemd, luidt de redenatie van velen.

Dat een strafzaak waarin de Russische betrokkenheid wordt blootgelegd bij het neerschieten van vlucht MH17 door een Buk-raket, slecht is voor de relatie tussen het Westen en Rusland, is voor de meesten wel duidelijk. Velen denken dat een proces de toorn van de Russische president Poetin kan opwekken, waardoor de aanvoer van Russisch gas naar Nederland gevaar zou kunnen lopen.