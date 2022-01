’The Voice moet doorgaan’

The Voice wordt uitgezonden in honderd landen. Duncan Laurens won de Eurovisie Songfestival na zijn deelname aan The Voice met Ilse de Lange als coach. Niet The Voice is slecht, maar het aantal mensen in The Voice (en Voice Kids). De kijkers en de goede mensen bij The Voice zijn de dupe. The Voice is te groot om te worden afgeschrapt, deze muziektalentenjacht moet doorgaan en Ali B. moet stoppen als coach. Hij heeft veel te lang gezeten maar nooit gewonnen omdat hij zo te zien bezig was met heel andere dingen dan coachen. Als knuffelmarokkaan houdt hij immers van knuffelen. Het zou mooi zijn als de winnaar/winnares van The Voice automatisch Nederland vertegenwoordigt bij het Eurovisie Songfestival, daar kunnen Anouk en Waylon erover veel vertellen. Daar zou Ilse de Lange ook terugkomen als coach. Zo niet dan kan Samantha Steenwijk Ali B. vervangen als de nieuwe coach, naast Anouk, Waylon en Glennis Grace. Samantha heeft als jurylid voortreffelijk gedaan tijdens het Belgische programma ‘K2 zoekt K3’. Zij vertegenwoordigt ook de Nederlandse muziek, en zij komt uit Den Haag net als Anouk.

Danny Lim, Wassenaar