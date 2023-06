’Kabinet laks met aanpak problemen’

Door onze ’stikstofproblemen’, doordat de door ons land vastgestelde normen honderden malen hoger liggen dan in de ons omringende landen, hebben wij zulke grote problemen dat ons land eigenlijk helemaal op slot zit.

Er kunnen geen wegen aangelegd worden, geen huizen gebouwd worden, onze boeren moet liefst ons land verlaten etc.. We zitten met grote woningnood, een asielcrisis en nu is ook besloten om knelpunten op de (vaar)wegen die vaak zeer gevaarlijk zijn, niet aan te pakken onder het mom van stikstof en te weinig geld, waardoor fileproblemen toenemen, hetgeen de bedrijven jaarlijks miljarden kost.

Door allerlei maatregelen en extra belastingen is ook het vestigingsklimaat voor bedrijven door onze regering verslechterd, waardoor de hoofdkantoren van Shell en Unilever ons land al verlaten hebben. Ook Schiphol dat tot enige jaren tot één van de beste luchthavens behoorde, heeft aan naam en faam ingeboet.

Het schijnt niet tot onze regering door te dringen dat wij deze bedrijven heel hard nodig hebben om onze economie draaiende te houden hetgeen toch echt de vraag oproept of wij wel bekwame bestuurders in onze regering hebben zitten. Er gaan miljarden naar klimaat omdat wij zo nodig voorop moeten lopen maar voor de meest relevante zaken is geen geld. Onze regering doet iedere keer weer loze beloften waardoor het niet vreemd is dat zo weinig mensen nog vertrouwen heeft. Regering, ga eens aan het werk met deze zaken die snel opgelost moeten worden.

Mw. M.C.J. de Laat