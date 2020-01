Het is dinsdagnacht, de drukpersen draaien op volle kracht. Rond half een komt een melding van een raketaanval op Amerikaanse bases in Irak. Het printteam van de redactie, dat net wil vertrekken, gooit de jassen in de hoek en start de computers weer op. Adrenaline verdrijft vermoeidheid; iedereen staat op scherp.