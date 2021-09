Premium Het beste van De Telegraaf

Bij een moreel failliete politiek klappen we tegenwoordig voor ’the bare minimum’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Deze Prinsjesdag hangt de vlag er maar matig bij. Het is een nare waarheid, maar het gaat simpelweg niet heel goed meer in Nederland. Een wooncrisis die erger is dan in de jaren vijftig, een verdubbeling van het aantal daklozen in de afgelopen 10 jaar, groeiende kansenongelijkheid, een onderwijscrisis waardoor een kwart van de kinderen van school komt zonder een bijsluiter te kunnen begrijpen en een klimaatcrisis, om maar enkele voorbeelden te noemen. Niet heel gek dus dat we inmiddels ook in een vertrouwenscrisis zitten. Zo heeft nog maar 32 procent vertrouwen in ministers, zo blijkt uit onderzoek.