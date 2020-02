’Wangedrag kind komt door ouders’

Wij hebben 6 kleinkinderen waarvan 1 gehandicapt jongetje. Prachtige welopgevoede kinderen. De drie R’s is in het gezin van toepassing. Rust, Reinheid en Regelmaat. Om 18.00 eten en bijtijds naar bed. Dat het kroost tot 03.00 uur ’s nachts nog op straat te vinden is, zou strafbaar moeten zijn.

Keihard optreden tegen de ouders van deze kinderen. Er is in het beging van de opvoeding bij deze kinderen al veel mis gegaan.

Een strafje van Halt, de naam alleen al, is voor hun vooral doorgaan. Treed eens op overheid! Ik moet er niet aan denken dat onze kleinkinderen worden aangevallen met messen. Ik weet dat mijn zoon het nooit zou pikken en het heft in eigen hand zal nemen, want die kant sturen jullie, overheid, de ouders op.

Jacobine Brummel

Almere.