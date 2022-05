’Overheid zet benadeelde spaarders in de kou’

Een heel andere vraag is hoe een verantwoordelijk politiek bestuurder met deze zaak omgaat. Welke ethische normen hanteer je als bestuurder. Dezelfde Hoge Raad heeft namelijk ook bepaald dat de overheid in strijd met het recht heeft gehandeld door deze belasting op deze wijze te heffen. Een onrechtmatige daad derhalve jegens je burgers. Dan ben je in beginsel schadeplichtig. De vraag hoe onze overheid omgaat met die benadeelde zwijgende meerderheid is dus niet een juridische vraag, maar bestuurlijk-ethische vraag.

De Groningen-zaak, de toeslagenaffaire etc doen al wel vermoeden hoe deze vraag beantwoord gaat worden.

Jan Oosterhof, Nijverdal