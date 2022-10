Brief 1 ’Hard werken loont al jaren niet’

Nivelleren is een feestje, steeds meer PvdA-ers nemen daar nu afstand van, maar de VVD, inmiddels links, moet nog nog even wakker worden. Ook moet de VVD nog begrijpen dat aow’ers niet hun inkomen kunnen verhogen door meer te gaan werken, maar afhankelijk zijn van pensioen en aow-tje, ondanks dat zij 40 jaar of langer hard hebben gewerkt. Ook moet de VVD nog begrijpen dat ons landje en economie kapot gaan aan het binnenlaten van asielzoekers en het niet uitzetten van illegalen en uitgeprocedeerden. Ook moet de VVD nog even bij dhr. Plasterk in de leer over stikstof en C02. Kortom de VVD moet gewoon stoppen met het kritiekloos en blindelings volgen van de D66-idealen.

Tiemen Dinkeloo,

Heerhugowaard

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: