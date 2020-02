De kwalijke denkpatronen van Thierry Baudet

Na zijn Marokkanen-leugen en geschiedvervalsing in de Kamer over eeuwig vreedzame natiestaten, sleept Thierry Baudet het televisieprogramma Buitenhof voor de rechter vanwege ’framing’. Schrijnend, zo’n zet van iemand die zelf met feiten sjoemelt. Op televisie dorst een debuterende presentatrice zijn bekende obsessie met rassen en een omvolkingscomplot raak samen te vatten. Baudet typeerde haar parafrase als leugen en slaat wild om zich heen. Zo doe je jarenlang je best om via sofismen je preoccupatie met huidskleuren te verhullen, zo word je in een televisiemoment ontmaskerd.