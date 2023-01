Premium Het beste van De Telegraaf

Slecht onderwijs baart extremisme

Door nausicaa marbe Kopieer naar clipboard

Bijna een kwart van de Nederlandse jongeren geboren na 1980 denkt dat de Holocaust een mythe is of dat de zes miljoen vermoorde Joden een overdreven getal is. Dat toont een buitenlands onderzoek aan de vooravond van de Holocaust Memorial Day (27 januari). Uiteraard wijst de vinger dan vanzelf naar beroerd geschiedenisonderwijs en naar lesverstoring door antisemitische moslimscholieren. Maar het probleem is groter, net als de groep die antisemitisme doet herleven. Extreemrechts kun je er gerust bij tellen. Net als de meelopers die de invloed van extreemrechts of islamitisch antisemitisme op het morele verval in de samenleving bagatelliseren.