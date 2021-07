Wel een krant ontvangen, maar niet de goede. Gelukkig had ik genoeg andere dingen te doen dan te puzzelen en de krant te lezen. ’s Middags ging ik op de fiets nog even een boodschap doen. De verkeerde krant meegenomen in mijn rugzak. Wie weet kon ik ’m ergens ruilen. Eerste poging mislukt. Tweede zaak had De Telegraaf niet meer, maar Primera wel en daar waren ze bereid te ruilen. Prima bella Primera.

Marian van Rhijn, Den Haag