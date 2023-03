’Groningen en toeslagen afboeken’

Boek ook het restant van de schade in Groningen af. Een half miljard compensatie direct overmaken aan alle gedupeerden. Ook hier komen honderden ambtenaren vrij die beter werk kunnen doen en je haalt de die Groningers uit de ellende die al ..tig jaar in de stress zitten.

Twee dossiers oplossen op deze manier moet toch kunnen? Niet nog een keer een platform in het leven roepen om vervolgens langer door te sukkelen en burgers in Nederland in de ellende laten zitten het kan worden opgelost.

J. Jansen, Aerdenhout