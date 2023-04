Premium Het beste van De Telegraaf

Leugens worden herhaald De Jodenhaat is onverdraaglijk

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Afgelopen vrijdag riep in een moskee in Gaza een Hamas-leider de gelovigen op om alle Joden te doden. Tegelijkertijd werden op de West-Bank een Joodse moeder en haar dochters van vijftien en twintig als beesten afgemaakt. Volgens veel media komt de huidige onrust voort uit gewelddadig gedrag van de Israëlische politie in de Al-Aqsamoskee. Zullen we iets dieper graven?