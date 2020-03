Personeel verdient respect

Laat ik altijd gedacht hebben dat ik in een beschaafd land woon. Het wordt tijd dat de mensen eens gaan beseffen dat het personeel in supermarkten, ziekenhuizen, bejaardeninstellingen, etc. nu met meer respect behandeld dienen te worden behandeld. Deze mensen staan voor ons in de frontlinie en nemen meer risico dan de gewone klant. We zouden een keertje trots op deze mensen moeten zijn en dankbaar dat ze dit werk voor ons willen doen.

Gerard Rood,

Stede Broec