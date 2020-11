Zijn Ferrari, zijn glorie en zijn ellende: Diego was heilig in Napels

Diego Armando Maradona zwaait naar supporters van Napoli, wanneer hij in 2005 terug is in het stadion waar hij zoveel successen beleefde. Ⓒ EPA

ROME - De stad Napels is in rouw. Het is moeilijk voor ons Nederlanders om te bevatten hoeveel Diego Armando Maradona voor de Napolitanen heeft betekend. „Het lijkt een vreselijke nachtmerrie”, zegt de Napolitaanse Maria Leone. „Hoe hij het Napolitaanse leven beleefde, hoe je hem ontmoette met zijn zwarte Ferrari aan zee, hoe hij zich inzette voor de kinderen in arme wijken. Hij deed alles voor Napels, niet alleen voor de club, maar ook voor de sociaal achtergestelden. Een kampioen.”