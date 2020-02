’Niet alleen ouderen ’pineut’ van CBR-chaos’

Heel vervelend voor ze dat ze niet op vakantie kunnen maar ze komen tenminste één jaar nog ergens met de auto. Voor een hele hoop andere Nederlanders waaronder ik zelf geldt deze speciale regeling niet.

Als ons rijbewijs verloopt hebben we gewoon pech. We moeten maar afwachten wanneer het CBR zijn zaakjes op orde heeft en wanneer we een keer aan de beurt zijn. Vele van ons hebben een baan en kinderen, maar dat wij niet meer mogen rijden daar maakt niemand zich druk om.

Ik moet straks tegen mijn baas zeggen dat ik voorlopig niet kom werken omdat ik niet mag autorijden. Sorry kinderen, maar voorlopig kunnen jullie niet naar school want ik kan jullie niet brengen.

Naast de ouderen zijn er nog zo ontzettend veel meer andere gedupeerden. En die krijgen geen speciale regeling of een tijdelijke verlenging van hun rijbewijs.

Mijn rijbewijs verloopt over dertien dagen. Het is al meer dan honderd dagen geleden dat ik mijn gezondheidsverklaring heb ingediend en ik wacht nog steeds op een eerste bericht. Dertien dagen is amper genoeg om je rijbewijs aan te vragen bij de gemeente. Laat staan dat het genoeg is om nog naar een neuroloog te gaan om je te laten keuren. Daarna moet het CBR nogmaals naar je dossier kijken.

Ik vind het echt heel erg vervelend voor de ouderen die nu niet op vakantie kunnen, maar daar staan de kranten vol van. Wie maakt zich druk om alle andere 'gewone' Nederlands die net zo afhankelijk zijn van hun rijbewijs maar gewoon pech hebben en maar moeten afwachten?

Jacoline