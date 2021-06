Brief 3 ’Respect voor stap Omtzigt’

De enige luis in de pels van het CDA is hierdoor verdwenen hetgeen voor opluchting zal zorgen. Wanneer het in Nederland economisch goed blijft gaan, zijn we Pieter Omtzigt over een jaar of vier vergeten omdat mensen toch vaak stemmen met de portemonnee in gedachten en niet op oude sentimenten.

Ongetwijfeld heeft Omtzigt dit meegewogen in zijn beluit waardoor zijn stap om het CDA te verlaten respect verdient. Het is de VVD en het CDA dus toch gelukt: positie Omtzigt, functie elders.

Henk Versteeg, Nunspeet

