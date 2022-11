Uitslag Stelling: ’Senior gewoon inhuren’

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) vindt dat ouderen vaak over het hoofd worden gezien door werkgevers in hun zoektocht naar nieuw personeel. Zij hoopt met een aantal experimenten zowel bedrijven als werkenden op een ander spoor te krijgen.

Het gros van de deelnemers beaamt dat senioren nodig zijn voor de arbeidsmarkt. Zo stelt één van hen: „Ouderen hebben veel meer ervaring en hebben gedurende hun werkzame leven met vallen en opstaan kennis vergaard. Dit is heel waardevol. De ouderen bijscholen en coachen bij de omgang met jongeren. Er is volop potentieel.” Voor sommigen is werk op latere leeftijd financieel noodzakelijk maar het houdt hen ook op de been, zowel fysiek als mentaal. „Zelf ben ik op 64-jarige nog een opleiding gaan volgen in de zorg. Mede door de financiële situatie werk ik nu op 67-jarige leeftijd nog 2 dagen in de week. Het houdt mij fit, alert en zeer gelukkig. Ik kan nu wat makkelijker rondkomen”, klinkt het monter.

Veel deelnemers wijzen op de discrepantie tussen overheidsbeleid en de werkelijkheid. Het kabinet zet in op werk voor ouderen en wil dat ouderen zo lang mogelijk aan de slag blijven. De AOW-leeftijd is onlangs nog verhoogd tot 67 jaar en drie maanden voor mensen met het geboortejaar 1961 en hoger.

Voor werkgevers echter zijn 55-plussers stokoud, die weinig meer aankunnen en regelmatig ziek zijn. Veel respondenten zijn verontwaardigd en noemen deze kwalificaties vooroordelen. Zo stelt een criticus: „Natuurlijk zijn 55-plussers nodig. Ze moeten nog tot 67 jaar (en drie maanden) doorwerken en het is belachelijk dat mensen die 50 jaar oud zijn al te oud is. Deze mensen moeten nog werken tot hun AOW en krijgen steeds te horen dat ze te oud zijn.” En een ander valt bij: „Met 55 jaar ben je nog niet bejaard. Op deze leeftijd moet men nog jaren buffelen voordat je überhaupt aan het pensioen kan beginnen en tegen die tijd is de AOW-leeftijd wel weer verhoogd.”

Veel deelnemers vinden dat de pensioenleeftijd niet langer gekoppeld moet worden aan de levensverwachting. De AOW-leeftijd moet dus niet meer omhoog. Stoppen op de leeftijd van 67 jaar en drie maanden is het credo en daarna genieten van de rest van je leven. Velen zijn er namelijk niet van overtuigd dat voor hen de levensverwachting toeneemt. „Laat de mensen ook eens genieten van de periode dat ze niet meer hoeven te werken! Ouderen hebben meestal al voldoende bijgedragen aan de samenleving en hebben genoeg jaren gewerkt”, vindt een kritische stemmer. En een ander foetert: „Moeten wij zeker tot ons 80e doorwerken, omdat de jongere generatie van tussenjaren, wereldreizen en parttime werken geniet? Een schop onder de kont moeten ze hebben… en werken voor hun geld, i.p.v. klagen over studieschulden en hun handje ophouden bij papa en mama, die hard gewerkt hebben voor hun hypotheek én voor hun pensioen.”

Velen pleiten ook ervoor dat ouderen met zware beroepen al op 65 jaar kunnen stoppen. En de AOW moet kunnen ingaan na 40 jaar werk.