Is het kabinet niet te terughoudend met booster-prikken?

Binnenland

Ministerie keurt noodgedwongen miljoenen ’Sywert van Lienden-mondkapjes’ af

Het ministerie van VWS moet 32,8 miljoen ingeslagen Chinese KN95-mondkapjes afkeuren. De tijdelijke uitzondering waardoor deze mondkapjes van Brussel in de zorg mochten worden gebruikt, is verstreken. Ongeveer twee derde van de afgeschreven mondkapjes is geleverd door het bedrijf Relief Goods Relian...