’Belastingplannen spelen criminelen in de kaart’

Premium Geld

Lezers wantrouwend over nieuwe pensioen: ’Alsnog indexatie, of potje leeg?’

Tijdens de Pensioen3Daagse van De Telegraaf en Wijzer in geldzaken beantwoordden pensioenexperts deze week 550 lezersvragen. Er waren dit jaar veel vragen over het nieuwe pensioenstelsel, omdat lezers zich zorgen maken over het pensioen waar ze al jaren voor sparen.