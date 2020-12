Na dit telefonisch gemeld te hebben, werd ik bedankt voor het doorgeven. Een dag later werd ik teruggebeld met de mededeling dat er een fout in de website zat, die inmiddels was verholpen. Mijn bestelling zou worden verzonden en ik hoefde het restantbedrag (ad € 50) niet meer te betalen. Wat een klantvriendelijkheid van de firma Uildriks!

Mart Does, Noordwijkerhout

