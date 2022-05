’Minister hoort in pak’

Als gewezen officier van de Koninklijke Marine heb ik geleerd om bij officiële gelegenheden het door hogerhand vastgestelde uniform te dragen.

In hoeverre bepaalde kledingvoorschriften gelden voor onze ministers bij bezoeken aan buitenlandse regeringen of organisaties is mij niet bekend.

Maar dat onze minister van Buitenlandse zaken Wopke Hoekstra (CDA) bij zijn recente bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kiev, waar hij de Nederlandse ambassade weer officieel in gebruik nam en president Volodymyr Zelenski ontmoette, gekleed was in een trui en spijkerbroek verbaast mij zeer.

Waarom dit populaire gedoe?

F.P.H.M. Koch,

Meerlo