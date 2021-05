Uitslag stelling: ’Coronapas wordt chaos’

Een derde van de stemmers wil wel en sommigen stellen ook voorwaarden daaraan: ,,Dit valt of staat met de snelheid van vaccineren. Het moet dan wel zo zijn dat iedereen boven de achttien is gevaccineerd voor de zomervakantie. Anders is het niet eerlijk.” Een ander haakt hierop aan: ,,Voer eerst de vaccinatiesnelheid maar eens op, voor we beginnen over dit soort ingewikkeld technisch gedoe.”

Het demissionaire kabinet werkt aan een plan om met een dergelijk systeem ook binnenlandse evenementen toegankelijk te maken voor gevaccineerden. Het paspoort stelt de overheid voor nogal wat technische vragen. Bijna driekwart van de respondenten gelooft niet dat het technisch goed gaat komen met het paspoort.

,,Geef ons een fysiek paspoort. De overheid bewijst keer op keer niet in staat te zijn mijn privacy te beschermen”, denkt een pessimist. En een ander, die wel een vaccinatie maar geen QR-code ziet zitten: ,,Wat is er mis met een vaccinatieboekje?” Sommigen vrezen ook dat mensen die wel ingeënt zijn, maar niet kunnen omgaan met een smartphone worden buitengesloten van de maatschappij.

Ondanks de tegenstand onder de deelnemers, denken de meesten van hen dat de Tweede Kamer wel gaat instemmen met het binnenlands gebruik van het paspoort. Een voorstander van het paspoort ziet het als een ’positieve incentive’ om twijfelaars over de streep te trekken. Maar een tegenstander brengt ertegen in: ,,De Kamer stemde onlangs nog voor een motie van Wilders om vaccineren niet verplicht te stellen. Ik hoop dat de Tweede Kamer zich hieraan houdt, maar met dat paspoort begint het aardig op dwang te lijken.”

Spanje en Frankrijk willen het paspoort invoeren voor iedereen die naar deze landen reist. Het weerhoudt een krappe meerderheid van de deelnemers ervan naar deze landen te reizen. Een respondent, teleurgesteld: ,,Ik heb gisteren mijn vakantie naar Frankrijk geannuleerd. Het is steeds triester gesteld met onze vrijheid.” Een ander stelt: ,,Mijn gezondheid gaat noch de regering van Spanje, noch de organisator van een popconcert in Nederland iets aan en dat wil ik graag zo houden. Pandemie of niet. De autoriteiten moeten er maar van uit gaan dat ik me aan de regels houd. Vrij reizen is en blijft een grondrecht. Daar zou je geen papiertje of prik voor nodig moeten hebben.”

Een eveneens krappe meerderheid zou niet dankzij het paspoort op vakantie willen. Verder wil slechts een derde van de respondenten naar een evenement met zo’n paspoort. Een weigeraar: ,,Wij gingen altijd veel weg, maar gaan ons nooit laten vaccineren. Lekker weg in eigen land met een eigen flesje en broodjes in de fietstas. Zo houden we tenminste lekker veel geld over.”

Een krappe meerderheid noemt het paspoort schending van de privacy. Ook zien de meesten het paspoort niet als redding uit de coronacrisis. Maar een respondent met een tweede woning in Spanje zet zich toch over zijn bezwaren tegen de coronapas heen: ,,Het is de enige uitweg naar het normaal.”