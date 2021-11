’Beetje hoop in sombere coronatijd’

Ze zien de ernst van de pandemie en de noodzaak van maatregelen, maar relativeren die ook. Dat op een bevolking van 17 miljoen mensen er 430 met covid op de intensive care liggen heeft minstens zoveel te maken met de treurige potentie van de zorg als met de ernst van de pandemie, aldus hoogleraar Girbes. Hij is kritisch over de aanpak van de coronacrisis door het kabinet maar stelt ook vast dat covid een deel wordt van ons leven, net als griep. En dat we dan dus moeten stoppen met dagelijks epidemiologen te vragen hoe het er voor staat.

Treurig is dat deze hoogleraar ook moet vaststellen dat het dankzij Gert Jan Segers uitgelekte conceptregeerakkoord van VVD en CDA niets zegt over oplossingen voor de brede crisis in de zorg. En fijn dat hij de lezer hoopvol stemt met de voorspelling dat we binnenkort niet meer over corona hoeven te praten, omdat meer nieuwe en betrouwbare middelen tegen covid onderweg zijn!

Henk Slechte, Schiedam