Het CDA heeft nog een lange weg te gaan

Habemus Papam! Eindelijk heeft het CDA een paus. Wopke Hoekstra is geen katholiek en hij is niet verkozen door de leden van het CDA. Rutteachtig, met een opgestroopte mouw, presenteerde hij zich als de nieuwe CDA-leider die echt geen ’nee’ meer kan verkopen. Terwijl premier Rutte sinds zaterdag in allerlei besprekingen zat ter voorbereiding van de nieuwe vergaande coronamaatregelen.