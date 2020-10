’Thuiswerker klaagt te veel’

Eerder gaven onderzoeken al aan dat mensen te weinig beweging hebben en te veel kilootjes erbij snoepen vanwege inactiviteit. Alles wordt aangegrepen om dramatisch over te doen terwijl de oplossing bij jezelf ligt: je hoeft je niet vol te proppen en de tijd die je normaal gesproken kwijt bent aan reizen naar je werk kun je besteden aan een stevige wandeling. Dat is een ander verhaal dan ongewassen in je joggingbroek achter je pc te schuiven en te klagen over wat je wordt aangedaan.

Marian Uppelschoten,

Gistel