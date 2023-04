’Wie controleert rij examinator?’

Waar zijn rij instructeur aangaf dat hij mijn zoon niets meer ter verbetering kon aanleren, wist de onervaren examinator toch een krachteloos argument aan te voeren waarom ze hem niet heeft laten slagen. Waar ik mij aan stoor is dat haar oordeel niet valt te verifiëren, er is geen enkel controlemechanisme. Waarom geen dashcam installeren tijdens het afrijden? Of een tweede beoordelaar van het examen op de achterbank, vergelijkbaar met de dubbele beoordeling door twee docenten van examens in het middelbaar onderwijs?

Onbegrijpelijk dat het oordeel over al dan niet voldoen aan de gestelde vaardigheden van zo'n kostbare opleiding geveld kan worden door een examinator die daarover geen enkele controleerbare verantwoording hoeft af te leggen. De gedachte dat de financiële tekorten bij het CBR hierin een rol spelen kan ik niet loslaten.

M. van Zeist, Apeldoorn