’Abrupte sluiting bibliotheken onterecht’

Was er nou tijdens ’t gesteggel in het Catshuis geen enkel weldenkend mens aanwezig die had kunnen bedenken dat hiermee met name de senioren, toch al de zwakste groep in onze samenleving, wel erg hard zou worden getroffen, aldus Peter Houwen

De leden van bibliotheken zijn doorgaans weldenkende en volgzame burgers en de boekenhuizen hebben inmiddels voldoende bewezen het handhaven van de voorschriften aldaar prima te organiseren valt.

Onze grote leidsmannen en -vrouwen en covid-specialisten hebben door deze overhaastte doordrijverij onze ouderen hun enige zelf te organiseren tijdsinvulling ontnomen!

Had men niet even een paar dagen kunnen wachten zodat deze groep, die de laatste tijd, door onnadenkendheid en acties ’voor de buhne’, toch al de nodige klappen heeft gekregen, een voorraadje tijdvullend leesvoer in huis had kunnen (laten) halen?

Dames en heren, u wordt namens alle senioren, wéér bedankt voor uw hooghartige en zinloze betweterij.

Peter Houwen

Roermond.