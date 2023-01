Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Zo kan 2023 alleen maar tegenvallen

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Ach, was ik maar een glazenbolkijker. Zo’n geluksprofessor, trendwatcher, futurist of gelijksoortige luchtfietser die steevast eind december wordt geraadpleegd om te orakelen over wat het nieuwe jaar zal brengen.