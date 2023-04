Brief 2 ’Bergkamp zou moeten opstappen’

‘Geschrokken’ maar ook weer niet zoveel geschrokken om Vera Bergkamp te laten besluiten een ‘functie elders’ te nemen. Uiteraard neemt Bergkamp dat besluit niet. De via koehandel, in de formatie verkregen voorzittershamer ten koste van Arib wordt niet zomaar ingeleverd. In het onderwerp ‘ongepast gedrag’ mogen Bergkamp en haar partij D66 zich een ’hele grote spiegel’ voorhouden.

Herman de Haas, Rotterdam