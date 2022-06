’Pretpark Amsterdam is grotesk’

Nu het aantal toeristen in Amsterdam weer bijna op het niveau van voor de pandemie zit, blijkt dat het gemeentebestuur twee jaar heeft zitten snurken. Burgemeester Halsema had beloofd dat de stad weer zou worden teruggeven aan de inwoners, maar het tegenovergestelde is waar. De overlast, de rotzooi en het lawaai zijn erger dan ooit en alleen op de Wallen zijn een soort toegangspoorten geplaatst. Een gemiste kans om de horden toeristen middels data in kaart te brengen en stromen beter te beheersen. We gunnen het de ondernemers, maar pretpark Amsterdam neemt inmiddels groteske vormen aan!

Bas Overmars, Amsterdam