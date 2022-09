Brief 1 ’Passagiers direct laten inchecken’

Wat ik niet snap, is dat de mensen die een vlucht hebben die vertrekt om 7.00 uur pas in mogen checken vanaf 4.00 terwijl ze zich 4 uur van tevoren mogen melden bij de vertrekhal. Waarom begint men niet gelijk met inchecken? En daarbij waarom moet je zelf al jaren je eigen koffers inchecken? Voorheen deden dat de grondstewardessen en of stewards. Maar nee, vanwege kostenbesparing mogen we het zelf doen. Een hoop passagiers lukt het allemaal niet en deze moeten uiteindelijk toch het grondpersoneel inschakelen. Niet elke bezuiniging heeft voordelen. Laat passagiers zich 3 uur voor vertrek melden op het vliegveld en direct inchecken. Nu komen passagiers 5 a 8 uur van te voren en wachten lang om in te mogen checken.

L. de Koning, Breda

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: