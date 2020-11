Jesse Klaver duikt waar Macron betoogt

Ophef in medialand! Want Emmanuel Macron neemt kranten de maat. De Franse president belde The New York Times om zijn grieven te uiten over vooringenomenheid van het dagblad tegen de Franse aanpak van het islamisme. Ook andere media die onwaarheden schreven of geweld zouden legitimeren door Frankrijk racisme en islamofobie in de schoenen te schuiven, diende hij van repliek.