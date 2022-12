Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian De handel in morele zaken is een bazaar voor charlatans

Door Afshin Ellian

Excuses maken voor het slavernijverleden is een nobele daad. Herstelbetaling is een dwaas idee. Honderdvijftig jaar is niet al te lang geleden in de geschiedenis. Het is wél lang genoeg om het eisenpakket van belangenorganisaties rond de excuses voor de slavernij af te wijzen.